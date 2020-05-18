14 yaşında İstanbul Beylerbeyi açıklarında vapurdan düşen bir kadını kurtararak, "Dünya İyi Kalplilik Ödülü"ne layık görülen, 17 yaşında başlayan motosiklet tutkusunu son nefesine kadar sürdürerek, "Harley'li Hoca" olarak efsaneleşen Prof. Dr. Emin Aydın (76), cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
24 KİTABA İMZA ATTI
7 dil bilen, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi emekli üyesi, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Aydın'ın yayınlanmış 24 kitabı bulunuyor. 3 çocuk, 3 torun sahibi Prof. Dr. Emin Doğan Aydın, Beylerbeyi Küplüce'deki aile mezarlığında toprağa verildi.
24 KİTABA İMZA ATTI
7 dil bilen, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi emekli üyesi, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Aydın'ın yayınlanmış 24 kitabı bulunuyor. 3 çocuk, 3 torun sahibi Prof. Dr. Emin Doğan Aydın, Beylerbeyi Küplüce'deki aile mezarlığında toprağa verildi.