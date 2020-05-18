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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    Motosiklet tutkunu Prof. Dr. hayatını kaybetti

    Motosiklet aşığı “Harley’li Hoca” olarak efsaneleşen Prof. Dr. , yaşamını yitirdi. Gözyaşları içinde toprağa verildi. İngiltere, ABD ve Almanya'da 3 ayrı dalda üniversite bitiren Prof. Aydın, bir dönem İsveç'te çalışmış ve 25 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü.

    Asfalt 'ağladı' be!
    14 yaşında İstanbul Beylerbeyi açıklarında vapurdan düşen bir kadını kurtararak, "Dünya İyi Kalplilik Ödülü"ne layık görülen, 17 yaşında başlayan motosiklet tutkusunu son nefesine kadar sürdürerek, "Harley'li Hoca" olarak efsaneleşen Prof. Dr. (76), cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

    24 KİTABA İMZA ATTI
    7 dil bilen, İletişim Fakültesi emekli üyesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Aydın'ın yayınlanmış 24 kitabı bulunuyor. 3 çocuk, 3 torun sahibi Prof. Dr. Emin Doğan Aydın, Beylerbeyi Küplüce'deki aile mezarlığında toprağa verildi.


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