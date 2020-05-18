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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    'da ların sına uğrayan bir kişi başında yaralandı!

    ların sına uğrayan bir kişi başında yaralandı. Olay dün Maltepe'de yaşandı. (60) evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek istedi. Ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü. Beslemek istedi, bu sırada kargaların sına uğradı.

    Kargaşa çıktı!

    Kargaların sına uğrayan bir kişi başında yaralandı. Olay dün Maltepe'de yaşandı. Abdullah Mecit Filizkıran (60) evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek istedi. Ağaçtan düşmüş olan iki yavrusu gördü. Beslemek istedi, bu sırada kargaların sına uğradı.

    Filizkıran, yavrulara yardım için önlem alarak tekrar bahçeye indi. Başına plastik süzgeç, yüzüne de siper maske takan yaşlı adam kargaları çatıya çıkardı. Saldırısı ise devam etti. Filizkıran, "Tedirgin oluyorum ama yavruları çatıya aldığım için rahatım. Sadece bana saldırıyorlar, çocuklarıma saldırmıyorlar. Beni tehlike olarak görüyorlar" dedi.

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