Kargaların saldırısına uğrayan bir kişi başında yaralandı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Abdullah Mecit Filizkıran (60) evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek istedi. Ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü. Beslemek istedi, bu sırada kargaların saldırısına uğradı.

Filizkıran, yavrulara yardım için önlem alarak tekrar bahçeye indi. Başına plastik süzgeç, yüzüne de siper maske takan yaşlı adam kargaları çatıya çıkardı. Saldırısı ise devam etti. Filizkıran, "Tedirgin oluyorum ama yavruları çatıya aldığım için rahatım. Sadece bana saldırıyorlar, çocuklarıma saldırmıyorlar. Beni tehlike olarak görüyorlar" dedi.