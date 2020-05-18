Bursa'da Emine Okkalı kalbine yenildi

Bursa'da Emine Okkalı (21), evde kalp krizi geçirdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti.
BOĞA ÖLDÜRDÜ
Edirne Keşan'da Feyzi Cinci (66), çobanla birlikte hayvanlarını otlatmaya gitti. Bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
ALMAN KAFASI
Alman ırkçılar azıttı. Stuttgart'ta caminin kapısına domuz kafası astı.
BOĞA ÖLDÜRDÜ
Edirne Keşan'da Feyzi Cinci (66), çobanla birlikte hayvanlarını otlatmaya gitti. Bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
ALMAN KAFASI
Alman ırkçılar azıttı. Stuttgart'ta caminin kapısına domuz kafası astı.