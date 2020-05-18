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    • Yaşam
    • 18.05.2020 Gazete
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    Bursa'da Emine Okkalı kalbine yenildi

    Bursa'da Emine Okkalı (21), evde kalp krizi geçirdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Kalbine yenildi
    Bursa'da Emine Okkalı (21), evde kalp krizi geçirdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti.

    BOĞA ÖLDÜRDÜ
    Edirne Keşan'da Feyzi Cinci (66), çobanla birlikte hayvanlarını otlatmaya gitti. Bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

    ALMAN KAFASI
    Alman ırkçılar azıttı. Stuttgart'ta caminin kapısına domuz kafası astı.
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