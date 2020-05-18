Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Antalya'da 42.7 derece ile hava sıcaklığı rekoru kılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan halk ise serinlemek için farklı yöntemler seçti.
Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü.
Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi.
Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.
BUZ GİBİ SU!
Adana'da termometreler 43,5 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı yolundaki buz gibi suda serinlemeye çalıştı. Ünlüoğlu ailesi de köylerinden geldiklerini belirterek soğuk akarsuda biraz rahatladıklarını anlattı.
ÖLÜMÜNE SERİNLİK!
Adana'da her sene olduğu gibi gençler yine serinlemek için kendilerini sulama kanalına attı. Yıl boyunca onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen arkadaşlar, suya atlarken akrobatik hareketler de yaptı.
Polisler sulama kanalında yüzenleri görünce hızlıca yanlarına gitti. Gençler, kendilerine ceza yazılmaması için ekiplerden özür diledi.