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    • Yaşam
    • 17.05.2020 Gazete
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    Gözaltına alınan ‘Hanımağa’ lakaplı serbest bırakıldı

    İstanbul'da emniyet güçleri, suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 'de yakalanan 'Hanımağa' lakaplı serbest bırakıldı.

    Hanımağa serbest!
    İstanbul'da emniyet güçleri, suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 'de yakalanan 'Hanımağa' lakaplı serbest bırakıldı.

    Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş'un instagram fotoğrafları olay oldu.
    Haberler Yaşam Gözaltına alınan ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş serbest bırakıldı
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