İstanbul'da emniyet güçleri, suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş serbest bırakıldı.
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş'un instagram fotoğrafları olay oldu.
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş'un instagram fotoğrafları olay oldu.