Kadına şiddet tırmandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı.
Boşanmak isteyen Ceylan Yıldırım'a (25) eşi Ersin Yıldırım ve 3 kardeşi işkence etti.
İşkenceci koca Ersin Yıldırım, ağabeyiyle birlikte tutuklandı.
Yıldırım, 8 saatlik işkencenin ardından ağır yaralı halde bir evde polis tarafından bulundu.
Yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın, "Sabah uyandığımda eşime yalvardım hastaneye götürmesi için. 'İki seçeneğin var. Ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler. Ölüm gözümün önünden geçti. İki çocuğum için ölmemek, nefes almak için çok direndim" diye konuştu.