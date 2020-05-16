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    • Yaşam
    • 16.05.2020 Gazete
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    'da eşinden işkence gören yaşadığı dehşeti anlattı

    'da eşinden işkence gören genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler. Hastaneden taburcu edilen genç kadın, evinde dinleniyor. Yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

    Ya ölüm ya kezzap!

    Kadına şiddet tırmandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı.

    Boşanmak isteyen Ceylan Yıldırım'a (25) eşi Ersin Yıldırım ve 3 kardeşi işkence etti.


    İşkenceci koca Ersin Yıldırım, ağabeyiyle birlikte tutuklandı.

    Yıldırım, 8 saatlik işkencenin ardından ağır yaralı halde bir evde polis tarafından bulundu.

    Yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın, "Sabah uyandığımda eşime yalvardım hastaneye götürmesi için. 'İki seçeneğin var. Ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler. Ölüm gözümün önünden geçti. İki çocuğum için ölmemek, nefes almak için çok direndim" diye konuştu.
    Haberler Yaşam İstanbul'da eşinden işkence gören Ceylan Yıldırım yaşadığı dehşeti anlattı
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