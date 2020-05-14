



Erzurum'da geçtiğimiz günlerde, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27) pusu kurarak öldüren Mükremin Turan'ın (41) 4 dolu şarjörle olay yerine gittiği tespit edildi. Eşi Fatma Turan'ın bacanağının yaptığı esprilerine fazla güldüğünü söyleyen Turan, günlerce plan yaptığını anlattı. Şüpheli, "Tabancanın ucuyla camı tıkladım. Beni görünce panikledi. Fatih'in kafasına doğru tetiğe bastım. Hülya'ya ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ancak Hülya'nın yere düştüğünü görünce kendi kendime 'Ben Hülya'ya dokunmayacaktım, bunu şimdi niye vurdum' dedim" diye konuştu.