Geçirdiği estetik operasyonda alt dudağını kaybeden kadın, yeniden bıçak altına yattı. Artık yemek yiyebiliyor. Antalya'da 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu (42), geçen yıl bir dizi estetik ameliyatı oldu. Dudak dolgusu da yaptırdı. 7 bin 500 lira ödedi.

Dudak dolgusu kayboldu. Bir daha yaptırdı. Alt dudağını kaybetti, şikayetçi oldu. Daha sonra başvurduğu Prof. Dr. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı. İşlemlere Coronavirüs nedeniyle ara verildiğini söyleyen Uzunoğlu, dudağının daha iyi hale geldiğini ve yemek yiyebildiğini söyledi.