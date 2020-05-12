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    • Yaşam
    • 12.05.2020 Gazete
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    'da dolgu yapılan dudağını kaybeden artık yemek yiyebiliyor!

    ’da geçirdiği estetik operasyonda alt dudağını kaybeden , yeniden bıçak altına yattı. Doku naklinden sonra yemek yiyebildiğini söyledi...

    Dudak payı!

    Geçirdiği estetik operasyonda alt dudağını kaybeden kadın, yeniden bıçak altına yattı. Artık yemek yiyebiliyor. 'da 3 çocuk annesi (42), geçen yıl bir dizi estetik ameliyatı oldu. Dudak dolgusu da yaptırdı. 7 bin 500 lira ödedi.

    Dudak dolgusu kayboldu. Bir daha yaptırdı. Alt dudağını kaybetti, şikayetçi oldu. Daha sonra başvurduğu Prof. Dr. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı. İşlemlere Coronavirüs nedeniyle ara verildiğini söyleyen Uzunoğlu, dudağının daha iyi hale geldiğini ve yemek yiyebildiğini söyledi.

    Haberler Yaşam Antalya'da dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül Uzunoğlu artık yemek yiyebiliyor!
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