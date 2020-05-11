Anneler Günü'nde Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde acı bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki Ali Osman S. dedesi Osman S. ile nenesi Emine S'den para istedi. Ancak ret cevabı alınca sinirlendi. Yaşlı çifti darp etti. Evdeki bin 500 lirayla cep telefonlarını da alıp izini kaybettirdi.
Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İkili hastanede tedavi edildi. Polis zorba genci arıyor...
Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İkili hastanede tedavi edildi. Polis zorba genci arıyor...