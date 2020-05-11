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    • Yaşam
    • 11.05.2020 Gazete
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    İnegöl'de torun dehşeti!

    'nde 'nın 'nde acı bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki S. dedesi Osman S. ile nenesi Emine S'den para istedi. Ancak ret cevabı alınca sinirlendi. Yaşlı çifti darp etti. Evdeki bin 500 lirayla cep telefonlarını da alıp izini kaybettirdi. Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İkili hastanede tedavi edildi. Polis zorba genci arıyor...

    Torun dehşeti
    Anneler Günü'nde 'nın 'nde acı bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki S. dedesi Osman S. ile nenesi Emine S'den para istedi. Ancak ret cevabı alınca sinirlendi. Yaşlı çifti darp etti. Evdeki bin 500 lirayla cep telefonlarını da alıp izini kaybettirdi.



    Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi. İkili hastanede tedavi edildi. Polis zorba genci arıyor...
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