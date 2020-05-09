İftarda tatlı yerine hurma

Hurma, Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit hurmanın faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Cerit, "Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya 1 avuç çiğ badem/ fındık veya 1 su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır" dedi.
Hurma
Ceviz
Badem Fıstık
1 su bardağı süt
Hurma
Ceviz
Badem Fıstık
1 su bardağı süt