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    • Yaşam
    • 09.05.2020 Gazete
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    İftarda tatlı yerine hurma

    Hurma, Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu. ve hurmanın faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Cerit, "Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya 1 avuç çiğ badem/ fındık veya 1 su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

    İftarda tatlı yerine hurma
    Hurma, Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu. ve hurmanın faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Cerit, "Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya 1 avuç çiğ badem/ fındık veya 1 su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

    Hurma

    Ceviz

    Badem Fıstık

    1 su bardağı süt
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