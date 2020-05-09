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    • Yaşam
    • 09.05.2020 Gazete
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    Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

    Muğla'nın 'nde 8 aylık Ateş’in, boğazına salatalık kaçtı. Eğitim ve 'ne kaldırılan talihsiz bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Ateş gıbı acı
    Muğla'nın 'nde önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. Mehmet (41) ile Fatma Bulut (33) çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen ve Ateş ismini verdikleri bebeklerinin boğazına, yemeye çalıştığı salatalığın parçası kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden çift, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, Eğitim ve ne kaldırıldı. Ateş bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftin, 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında oğulları Ateş'i kucaklarına aldıkları öğrenildi.
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