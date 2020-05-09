Adana'da Murat Karakaya (40), bir süre önce Halil İbrahim Güner'den (30) 4 bin lira borç aldı. Borcun 2 bin lirasını ödeyen Karakaya, kalanını ödemeyi reddedince Güner ve arkadaşları tarafından darp edildi. Güner, Aydın İpek ve Murat Takak, eve kaçan Karakaya'yı tekrar sıkıştırdı. Bu sırada Mehmet Ali Seyhan adlı kişi, Güner'e destek vermek için olay yerine gitti. Ancak İpek, karanlıkta arkadaşını tanımadı. Seyhan, montunun fermuarını açınca da kendilerine ateş edeceğini düşünerek arkadaşını öldürdü. İpek ve Takak tutuklandı.