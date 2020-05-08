



El frenini indirip lüks cipi denize atan adam hiçbir şey olmamış gibi yolunu devam etti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Çeşme'den kiraladığı öne sürülen ciple Urla'ya giden bir kişi, Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre araçta oturdu.