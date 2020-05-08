Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'in ilçesinde bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı

    'in ilçesinde bir kişi, kiraladığı lüks cipi denize attı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün el frenini çekip lüks cipi denize bıraktığı, yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü.



    El frenini indirip lüks cipi denize atan adam hiçbir şey olmamış gibi yolunu devam etti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Çeşme'den kiraladığı öne sürülen ciple Urla'ya giden bir kişi, Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre araçta oturdu.



    Sürücü, daha sonra el frenini indirerek lüks cipi denize saldı.



    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün el frenini çekip lüks cipi denize bıraktığı, yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüleri çekenlerin şaşkınlıkları ise onuşmalarına yansıdı. Denizdeki araç çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Haberler Yaşam İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri