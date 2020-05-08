El frenini indirip lüks cipi denize atan adam hiçbir şey olmamış gibi yolunu devam etti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Çeşme'den kiraladığı öne sürülen ciple Urla'ya giden bir kişi, Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre araçta oturdu.
Sürücü, daha sonra el frenini indirerek lüks cipi denize saldı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün el frenini çekip lüks cipi denize bıraktığı, yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüleri çekenlerin şaşkınlıkları ise onuşmalarına yansıdı. Denizdeki araç çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.