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    • Yaşam
    • 02.05.2020 Gazete
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    'de ettiği düşünülen iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş!

    ettiği düşünülen li iş adamının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katili ise 16 yaşındaki kızıydı... Babasının kendisine kötü davrandığını ve hakaret ettiğini ileri süren N.U, "Koltukta uyuduğu sırada başından vurdum" ifadesini kullandı. Katil evlat tutuklandı.

    İntihar süsü!

    İzmir'de gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten Zafer U'nun (44) eşi P.U, 24 Mart sabahı polisi aradı. Evlerinin üst katındaki odada eşini etmiş olarak bulduklarını açıkladı.

    Adrese giden ekipler, Zafer U'nun eşi P.U ile kızları N.U. (16) ve İ.U.'nun (18) ifadelerini aldı. Ancak ifadeleri şüpheli bulan ekipler cinayet ihtimalini araştırdı. Kurumu uzmanları da maktulün kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

    HAKARET EDİYORDU
    Bunun üzerine P.U. ile 2 kızı gözaltına alındı. Babasının kendisine kötü davrandığını ve hakaret ettiğini ileri süren N.U, "Koltukta uyuduğu sırada başından vurdum" ifadesini kullandı. Katil evlat tutuklandı. Anne ve ablası ise ev hapsi cezası aldı.

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