İzmir'de gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten Zafer U'nun (44) eşi P.U, 24 Mart sabahı polisi aradı. Evlerinin üst katındaki odada eşini intihar etmiş olarak bulduklarını açıkladı.

Adrese giden ekipler, Zafer U'nun eşi P.U ile kızları N.U. (16) ve İ.U.'nun (18) ifadelerini aldı. Ancak ifadeleri şüpheli bulan ekipler cinayet ihtimalini araştırdı. Adli Tıp Kurumu uzmanları da maktulün kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

HAKARET EDİYORDU

Bunun üzerine P.U. ile 2 kızı gözaltına alındı. Babasının kendisine kötü davrandığını ve hakaret ettiğini ileri süren N.U, "Koltukta uyuduğu sırada başından vurdum" ifadesini kullandı. Katil evlat tutuklandı. Anne ve ablası ise ev hapsi cezası aldı.