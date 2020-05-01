Tüplü saldırgana elektronik kelepçe

Trabzon'da geçtiğimiz gün dehşet verici bir olay yaşanmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Tahsin A. (65) kurtarılamamıştı. Ölüm haberini alan İhsan A. (35) ise doktor Esra Ersöz Ergenç'e (35) oksijen tüpüyle saldırmıştı.
Olaydan sonra yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine cezası aldı. Dün de Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe takıldı.
Doktor Esra Ergenç
Olaydan sonra yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine cezası aldı. Dün de Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe takıldı.
Doktor Esra Ergenç