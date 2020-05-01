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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    Tüplü saldırgana elektronik kelepçe

    'da geçtiğimiz gün dehşet verici bir olay yaşanmıştı. () 'nde akciğer i tedavisi gören Tahsin A. (65) kurtarılamamıştı. Ölüm haberini alan İhsan A. (35) ise doktor 'e (35) oksijen tüpüyle saldırmıştı. Olaydan sonra yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine cezası aldı. Dün de takılan elektronik kelepçe takıldı.

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