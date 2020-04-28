Antalya'da anneannesi ile yaşayan liseli Hayriye Nur Özyurt (16), 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Torunu Hayriye Nur Özyurt'un 8 yaşından beri kendisiyle yaşadığını belirten Ayşe Yıldırım, "Kaybolmadan bir gün önce Hayriye'yi bir kadın cep telefonundan aradı. Telefon konuşmasının ardından torunum çok ağladı. Niye ağladığını sorduğumda ise 'Ağlayasım geldi.' diye geçiştirdi. Bir daha ne haber ne de ses aldık. Çok zor durumdayım, bana yardım edin. Kolum kanadım kırıldı. Torunum olmadan yaşayamıyorum, nefes alamıyorum" diye gözyaşı döktü.
16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt, 'markete gidiyorum' evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Emniyet güçleri, genç kızı her yerde arıyor.
16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt, 'markete gidiyorum' evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Emniyet güçleri, genç kızı her yerde arıyor.