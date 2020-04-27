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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    Pilotlar unutulmadı

    'nin, Karadağ'dan 'ün tahliye edilmesi seferinde, Coronavirüs'ten hayatını kaybeden pilotlar anılırken; o anların videosu yayınlandı. 'nde icra edilen seferde ve Yardımcı , yaptıkları anonsta Coronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları , ve Mehmet kaptanları unutmadı.

    Pilotlar unutulmadı
    THY'nin, Karadağ'dan 'ün tahliye edilmesi seferinde, Coronavirüs'ten hayatını kaybeden pilotlar anılırken; o anların videosu yayınlandı. 'nde icra edilen seferde Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta Coronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı. Yazgan, "Bu anlamlı günü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız , ve Mehmet kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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