Pilotlar unutulmadı

THY'nin, Karadağ'dan 153 Türk'ün tahliye edilmesi seferinde, Coronavirüs'ten hayatını kaybeden pilotlar anılırken; o anların videosu yayınlandı. Dünya Pilotlar Günü'nde icra edilen seferde Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta Coronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı. Yazgan, "Bu anlamlı günü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.