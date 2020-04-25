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    • Yaşam
    • 25.04.2020 Gazete
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    'de aileler arası kavga! 17 yaşındaki Diyar öldü...

    'in İlçesi'nde dün Çalgıcı ve Önen ailesi fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 17 yaşındaki , pompalı tüfekle tartıştıkları Çalgıcı ailesine ait bir evin kapısına ateş açtı.

    Kanlıtepe!
    Mardin'in İlçesi'nde dün Çalgıcı ve Önen ailesi fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 17 yaşındaki , pompalı tüfekle tartıştıkları Çalgıcı ailesine ait bir evin kapısına ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı başından ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçlerince Diyar Önen gözaltına alındı. Bu arada Önen ailesine ait bir ev de kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
    Haberler Yaşam Mardin'de aileler arası kavga! 17 yaşındaki Diyar öldü...
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