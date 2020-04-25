İzmit'te bir apartmandaki coronavirüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardI!

Kocaeli İzmit'te geçen salı temizlik görevlileri, çöp döküm alanında bir cesede rastladı. Cesedin çıktığı çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Yöneticiler polise, çuvalı binada Coronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, kapısız dairede bulup, attıklarını anlattı.

'ÇOK ÖFKELİYDİ'

Ekipler dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu ortaya çıkardı. R.Çetin (39) ve E.Çetin (42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Cesedin ağabeyi Ercüment Çetin'e ait olduğunu söyleyen R.Çetin "Çok öfkeliydi. Bıçakla öldürdüm" ifadelerini kullandı. R.Çetin tutuklandı. E.Çetin ise serbest kaldı.



R. Çetin



E. Çetin