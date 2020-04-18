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    • Yaşam
    • 18.04.2020 Gazete
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    Yürek dayanmaz! son yolcuğuna uğurlandı...

    ’de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı son yolcuğuna uğurlandı. Acılı annesi, “Yavrum sana nasıl kıydılar” diye ağıt yaktı.

    Yürek dayanmaz!
    Rize'nin Fındıklı ilçesinde, tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen , dün son yolculuğuna uğurlandı. Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala'nın ağıtları yürekleri yaktı. Acılı anne "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka" diye ağladı. Öte yandan katil Savaş Dalançıkar'ın ifadesi de ortaya çıktı.



    Olaydan önce bir süre parkta bekleyen zanlı, "Gamze'ye bağlanmıştım. Olay günü alkollüydüm. Bıçak ile silahı alıp, öğretmenevine gittim. Gamze'ye seslenip silahı gösterdim. 4-5 metreden iki el ateş ettim. Silah tutukluk yaptı. Gamze düştü. Yerde yatarken boğazına bıçak darbesi vurdum" diye konuştu.



    da Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.
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