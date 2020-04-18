Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala, dün son yolculuğuna uğurlandı. Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala'nın ağıtları yürekleri yaktı. Acılı anne "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka" diye ağladı. Öte yandan katil Savaş Dalançıkar'ın ifadesi de ortaya çıktı.
Olaydan önce bir süre parkta bekleyen zanlı, "Gamze'ye bağlanmıştım. Olay günü alkollüydüm. Bıçak ile silahı alıp, öğretmenevine gittim. Gamze'ye seslenip silahı gösterdim. 4-5 metreden iki el ateş ettim. Silah tutukluk yaptı. Gamze düştü. Yerde yatarken boğazına bıçak darbesi vurdum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Olaydan önce bir süre parkta bekleyen zanlı, "Gamze'ye bağlanmıştım. Olay günü alkollüydüm. Bıçak ile silahı alıp, öğretmenevine gittim. Gamze'ye seslenip silahı gösterdim. 4-5 metreden iki el ateş ettim. Silah tutukluk yaptı. Gamze düştü. Yerde yatarken boğazına bıçak darbesi vurdum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.