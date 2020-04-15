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    • Yaşam
    • 15.04.2020 Gazete
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    'de kıskançlık cinayeti

    'de geçen cuma korkunç bir olay yaşandı. (43) ile K. (44) arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma çıktı. Eline bıçak alan Ersin K., Boz'u kollarından, bacaklarından ve vücudunun 7 yerinden bıçakladı. kadın hayatını kaybetti.

    Kıskançlık cinayeti
    İstanbul 'de geçen cuma korkunç bir olay yaşandı. (43) ile K. (44) arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma çıktı. Eline bıçak alan Ersin K., Boz'u kollarından, bacaklarından ve vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Ardından da polise gidip her şeyi anlattı. Bunun üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri yollandı. kadının aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini anlaşıldı. 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Ersin K. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    SEVGİLİSİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
    Olay sırasında çiftin 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu ortaya çıktı.

    YUNUS EMRE KAVAK
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