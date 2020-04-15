İstanbul Ümraniye'de geçen cuma korkunç bir olay yaşandı. Nurgül Boz (43) ile Ersin K. (44) arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma çıktı. Eline bıçak alan Ersin K., Boz'u kollarından, bacaklarından ve vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Ardından da polise gidip her şeyi anlattı. Bunun üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri yollandı. Talihsiz kadının aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini anlaşıldı. 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Ersin K. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
SEVGİLİSİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
Olay sırasında çiftin 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu ortaya çıktı.
YUNUS EMRE KAVAK
SEVGİLİSİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
Olay sırasında çiftin 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu ortaya çıktı.
YUNUS EMRE KAVAK