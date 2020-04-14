Şimdi de Sarı Humma salgını! Sarı Humma belirtileri nelerdir? Sarı Humma hastalığı nasıl bulaşır?

Sarı Humma belirtileri nelerdir? Sarı Humma nasıl bulaşır? Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir salgın hastalığın başladığını duyurdu. Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığı bildirdi. Sarı Humma belirtileri ve bulaşma yolları da sorgulanmaya başlandı. Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi. Peki, sarı humma belirtileri nelerdir?

SARI HUMMA BELİRTİLERİ!

Sarı humma, enfekteAedes veya Haemagoguscinsi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, akut viral kanamalı bir hastalıktır. Sarı humma virüsü, Flaviviridaeailesinden Arbovirüstür.

Sarıhumma virüsü ile enfekte olan kişilerin birçoğu hiçbir belirti vermeyebilir veya hafif belirtiler gösterebilir. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların çoğu ilk dönemden sonra iyileşme göstermektedir. Bu hastaların yaklaşık %15'inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Bu ikinci dönemde yeniden ateş yükselmesi, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanama belirtileri görülür. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.