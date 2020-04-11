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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Sabır ve umutla!

    Coronavirüs en çok İtalya'da can aldı. Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Türkler, bir aylık karantina sürecini anlattı. Milano yaşayan avukat Özgün Altop, "Bizler şubat sonu zaten kendimizi karantina altına almıştık. Evden çalışmaya başlamıştık, bu vakalar artınca. Yalnız yaşayanlar için bu süreci geçirmek çok kolay değil, ailelerimiz, sevdiklerimiz Türkiye'de. Biz de bu sürecin çabuk bitmesini istiyoruz ki bir an önce onlara kavuşalım." dedi.

    Sabır ve umutla!
    Coronavirüs en çok İtalya'da can aldı. Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Türkler, bir aylık karantina sürecini anlattı. Milano yaşayan avukat Özgün Altop, "Bizler şubat sonu zaten kendimizi karantina altına almıştık. Evden çalışmaya başlamıştık, bu vakalar artınca. Yalnız yaşayanlar için bu süreci geçirmek çok kolay değil, ailelerimiz, sevdiklerimiz Türkiye'de. Biz de bu sürecin çabuk bitmesini istiyoruz ki bir an önce onlara kavuşalım." dedi.



    Floransa'da yaşayan sanatçı Devrim Soylar, 5 haftadır karantinada olduğunu belirterek "Sadece süpermarket alışverişleri ve eczane alışverişleri için çıkıyoruz. Karantina kolay geçmiyor" diye konuştu.

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