Sabır ve umutla!

Coronavirüs en çok İtalya'da can aldı. Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Türkler, bir aylık karantina sürecini anlattı. Milano yaşayan avukat, "Bizler şubat sonu zaten kendimizi karantina altına almıştık. Evden çalışmaya başlamıştık, bu vakalar artınca. Yalnız yaşayanlar için bu süreci geçirmek çok kolay değil, ailelerimiz, sevdiklerimiz Türkiye'de. Biz de bu sürecin çabuk bitmesini istiyoruz ki bir an önce onlara kavuşalım." dedi.Floransa'da yaşayan sanatçı, 5 haftadır karantinada olduğunu belirterek "Sadece süpermarket