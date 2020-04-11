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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Kendi küçük mücadelesi büyük

    Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin Coronavirüs'e yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüs'e yakalanan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Minik yavru, altı günde iyileşmeyi başardı.

    Kendi küçük mücadelesi büyük
    Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin Coronavirüs'e yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüs'e yakalanan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Minik yavru, altı günde iyileşmeyi başardı.

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