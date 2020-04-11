Kendi küçük mücadelesi büyük

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin Coronavirüs'e yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüs'e yakalanan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Minik yavru, altı günde iyileşmeyi başardı.
Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin Coronavirüs'e yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Coronavirüs'e yakalanan bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Minik yavru, altı günde iyileşmeyi başardı.
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