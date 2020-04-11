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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Emekli madenciler risk altında

    Madenci kenti Zonguldak'ta yıllarca yeraltında zor şartlarda çalışan yaklaşık 100 bin emekli madenci, şimdilerde de Coronavirüs'e yakalanmamak için çaba sarf ediyor.

    Emekli madenciler risk altında
    Madenci kenti Zonguldak'ta yıllarca yeraltında zor şartlarda çalışan yaklaşık 100 bin emekli madenci, şimdilerde de Coronavirüs'e yakalanmamak için çaba sarf ediyor. Türkiye Taşkömürleri Kurumu'nda madende çalışan ve geçtiğimiz dönem GMİS Genel Başkanlığına seçilen Hakan Yeşil "Arkadaşlarımız ne kadar önlemler alsa da bir zaman sonra meslek hastalıkları ortaya çıkıyor. Coronavirüs ile beraber birinci derecede etkilenecek arkadaşlarımız meslek hastalığı olan madencilerdir" diyor.

    ŞABAN YILMAZ

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