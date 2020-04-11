Corona büyüsü!

oronavirüs

kabusu sürerken, Kayseri'de dün akılalmaz bir olay yaşandı. Bir apartmanda görevli, zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.Maskeli bir kadının binaya girip, maddeyi her yere bulaştırdığın fark etti. 52 ailenin yaşadığı bina, Coronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.Şüpheli.'nin, öteki kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.