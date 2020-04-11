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    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
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    Corona büyüsü!

    Kayseri’de genç kadın, apartmanın zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken yakalandı. Coronavirüs paniği yaşandı. Kimyasal, ‘büyü’ için kullanılan domuz yağı çıktı.

    Corona büyüsü!
    Coronavirüs kabusu sürerken, Kayseri'de dün akılalmaz bir olay yaşandı. Bir apartmanda görevli Baki Türkoğlu, zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.


    Maskeli bir kadının binaya girip, maddeyi her yere bulaştırdığın fark etti. 52 ailenin yaşadığı bina, Coronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.


    Şüpheli Kezban M.'nin, öteki kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

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