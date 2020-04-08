Evde hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik ve kolay ekmek nasıl yapılır?

Ekmek, neredeyse tüm dünyada en önemli yiyeceklerin başında geliyor. Hem sizi hem de bütçenizi yormayacak kolay ekmek tarifi için her zaman evinizde bulunan malzemelerden yararlanabileceksiniz. Üstelik bayatlamayan ve makinesiz yöntemle evinizin mis gibi ekmek kokmasını sağlayabilirsiniz. Mahallenin en güzel fırınından çıkan ekmeklerden bile daha lezzetli olacak kolay ekmek tarifi için haydi gelin malzemelere göz atalım. Peki, evde pratik, kolay ve sağlıklı ekmek nasıl yapılır? İşte kolay ekmek tarifi, kolay ekmek yapımı...