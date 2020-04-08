Ev ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın. Ekmek, neredeyse tüm dünyada en önemli yiyeceklerin başında geliyor. Hem sizi hem de bütçenizi yormayacak kolay ekmek tarifi için her zaman evinizde bulunan malzemelerden yararlanabileceksiniz. Üstelik bayatlamayan ve makinesiz yöntemle evinizin mis gibi ekmek kokmasını sağlayabilirsiniz.
Evde hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik ve kolay ekmek nasıl yapılır?
Ekmek, neredeyse tüm dünyada en önemli yiyeceklerin başında geliyor. Hem sizi hem de bütçenizi yormayacak kolay ekmek tarifi için her zaman evinizde bulunan malzemelerden yararlanabileceksiniz. Üstelik bayatlamayan ve makinesiz yöntemle evinizin mis gibi ekmek kokmasını sağlayabilirsiniz. Mahallenin en güzel fırınından çıkan ekmeklerden bile daha lezzetli olacak kolay ekmek tarifi için haydi gelin malzemelere göz atalım. Peki, evde pratik, kolay ve sağlıklı ekmek nasıl yapılır? İşte kolay ekmek tarifi, kolay ekmek yapımı...
Kolay ekmek için malzemeler:
-2 su bardağı un
-1 su bardağı ılık su
-1 tatlı kaşığı kuru maya
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
Evde kolay ekmek nasıl yapılır?- Ekmek hamuru yapımı
-Bir kabın içine unu koyuyoruz. Mayayı, şekeri ve ılık suyu ilave edip kaşıkla karıştırın.
-Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin.
-Maya aktive olmuş durumda içine unu ve tuzu ilave edip spatula ile yoğurun ve el sürmeyin.
-Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü kapatıp 20-30 dakika mayalanmasını bekleyin.
-Hamur iki katına çıktığında mayalama işlemi sorunsuz demektir.
-Kelepçeli bir kalıba hamuru kaşık yardımıyla koyun. Üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalama bırakın.
-Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın.
-Üstü pembeleşene kadar pişirin, fırından fırına pişme süresi değişebilir.
-Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirip servis edin.
EV EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın.
Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın. Elinizde kalan hamurları kaşık yardımı ile sıyırın.
Hazırladığınız ekmek hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Diğer tarafta orta boy teflon bir fırın kabının (24 cm lik) tabanını hafifçe unlayın. Daha sonra mayalanan ekmek hamurunu kaşık yardımı ile kabın içine döküp, yayın. Üzerine az miktar un serpiştirin.
Hazırladığınız ekmeği tepsi mayası yapmadan önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ekmek piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine biraz su serpiştirin. Ardından üzerini temiz bir örtü ile iyice sarın. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Ekmeğiniz dinlendikten sonra bıçak yardımı ile dilimleyerek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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