Antalya'da yaşanan olay 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Ev sahibi Hasan Çiftçi, iddialara göre Corona salgını yüzünden panikledi. İki yıldır kiracısı olan doktor çift Emre ve Sibel Karadeniz'e, "Evi boşaltın" ihtarnamesi gönderdi. Doktor Emre Karadeniz, durumu sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterdi. Meslektaşları ise 'doktoruna sahip çık' başlığı açarak çifte destek istedi. Birçok avukat da çifte yasal konuda destek olacağını söyledi.
EV ARAMAYA VAKTİM YOK
Ev sahibinin neden böyle bir yola başvurduğunu anlamadığını ifade eden Emre Karadeniz, "Ev sahibim benden evi boşaltmamı istedi. İhtar gönderdi. 4 yaşında oğlum var ve eşim de doktor. Coronavirüs'le ilgili tüm sağlık çalışanları gibi biz de en ön safta görev alarak mücadele ediyoruz. Bu durumda eve dahi zor geliyoruz. Benim yeni bir ev aramaya ne vaktim ne de maddi gücüm var. İkimiz de bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Bir sıkıntı yaşamamıştık. Kiramıza da düzenli ödedik" diye konuştu.
Karadeniz, eşinin de bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve strese girdiğini belirtti.
Ev sahibi Hasan Çiftçi, gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Yanlış anlaşıldım…
EV ARAMAYA VAKTİM YOK
Ev sahibinin neden böyle bir yola başvurduğunu anlamadığını ifade eden Emre Karadeniz, "Ev sahibim benden evi boşaltmamı istedi. İhtar gönderdi. 4 yaşında oğlum var ve eşim de doktor. Coronavirüs'le ilgili tüm sağlık çalışanları gibi biz de en ön safta görev alarak mücadele ediyoruz. Bu durumda eve dahi zor geliyoruz. Benim yeni bir ev aramaya ne vaktim ne de maddi gücüm var. İkimiz de bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Bir sıkıntı yaşamamıştık. Kiramıza da düzenli ödedik" diye konuştu.
Karadeniz, eşinin de bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve strese girdiğini belirtti.
Ev sahibi Hasan Çiftçi, gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Yanlış anlaşıldım…
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