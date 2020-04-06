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Koronavirüs insanlara evini, ettirdi! ki "Günlük kiralık" ve satılık ilanları ise "" dedirtti...

Corona korkusu yüzünden insanlar evini, etti. Fırsatını bulanlar yazlığa gitti. çığ gibi yayılan "Günlük kiralık" ve satılık ilanları ise "" dedirtti.

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Corona korkusu yüzünden insanlar evini, etti. Fırsatını bulanlar yazlığa gitti. çığ gibi yayılan "Günlük kiralık" ve satılık ilanları ise "" dedirtti.



Virüs geçirmez stüdyo daire 600 TL (Antalya)



Corona yok, bahçede mangal terasta çay keyfi var. 2 milyon 895 bin TL (Konya-Meram)




VİLLA KARANTİNA
Coronavirüs, yaşamın her alanını etkisi altına aldı. Fırsatçılar ortaya çıktı. Şehirden uzak lüks villalar kiralanmaya başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle, uçuşlar durdu, sınır kapıları kapandı, eğitime ara verildi, firmalar evde çalışma modeline geçmeye başladı. İnsanları endişelendiren küresel salgın öyle etkili oldu ki gayrimenkul fırsatçıları ortaya çıktı. Özellikle son 2 haftada yayınlanan ilanlarda virüs vurgusu yapılması dikkatlerden kaçmadı. Krizi fırsata çevirmek isteyenler, şehirden uzak lüks villaları, hem salgından izole yalanıyla hem de tatil amacıyla günlük kiralamaya başladı. Alıcı ya da kiracılara 'güvendesiniz' vurgusu yapıldı. İşin dozu da baya kaçtı.



EMLAKVİRÜS!
Coronavirüs sektörüne sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Virüsün çıkamayacağı yükseklik' gibi abartılı tanımlar yapıldı

Kabusa dönüşen Coronavirüs'ten faydalanmak isteyen dolandırıcılar binbir türlü numaralara başvurmaya başladı. Başta İstanbul ve bazı büyük kentlerde salgınının kullanıldığı emlak ilanları yayımlanmaya başlandı. İlanlarlda, 'Bu eve Coronavirüs giremez' 'Bu ev 13. katta bu kata virüs ulaşamaz' gibi tanımlar yapıldı. Uzmanlar ise vatandaşların bu ilanlara inanmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:

'e karşı emniyette olacağınız müstakil ev

Corona'dan dezenfekte edilmiş stüdyo daire

Corona virüsten izole, huzurlu ve steril

Coronavirüs geçirmeyen daire

Coronavirüs'ün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev






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