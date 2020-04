En yeni Berat Kandili dualı mesajlar! 7 Nisan Berat Kandili mesajları anlamlı tebrik sözleri WhatsApp mesajları!

7 Nisan en yeni anlamlı Berat Kandili mesajları nelerdir? Berat Kandili dualı mesajlar tebrik sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili mesajları WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Kandil gecesinin tebrik edilmesi geleneği sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla devam ediyor. Peki, Berat Kandili mesajları nelerdir? Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. İşte, en yeni anlamlı Berat Kandili mesajları!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI ANLAMLI SÖZLERİ!

-Berat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller.. *Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..

-Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...