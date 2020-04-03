Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Tuncayengin, abartılı bir şekilde dezenfektan kullanımının cildi bozduğunu belirtti. "Dezenfektanın çok sık kullanımı cildimizin florasını bozar. Cilt bütünlüğünün bozulması mikropların yerleşmesi ve enfeksiyon yapması riskini artıracaktır" dedi.
Dezenfektanı abartmayalım
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Tuncayengin, abartılı bir şekilde dezenfektan kullanımının cildi bozduğunu belirtti. "Dezenfektanın çok sık kullanımı cildimizin florasını bozar. Cilt bütünlüğünün bozulması mikropların yerleşmesi ve enfeksiyon yapması riskini artıracaktır" dedi.
- Yaşam
- 03.04.2020
- Gazete
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