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Dezenfektanı abartmayalım

. , abartılı bir şekilde dezenfektan kullanımının cildi bozduğunu belirtti. "Dezenfektanın çok sık kullanımı cildimizin florasını bozar. Cilt bütünlüğünün bozulması mikropların yerleşmesi ve enfeksiyon yapması riskini artıracaktır" dedi.

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Dezenfektanı abartmayalım
Dermatoloji Uzmanı Dr. , abartılı bir şekilde dezenfektan kullanımının cildi bozduğunu belirtti. "Dezenfektanın çok sık kullanımı cildimizin florasını bozar. Cilt bütünlüğünün bozulması mikropların yerleşmesi ve enfeksiyon yapması riskini artıracaktır" dedi.

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