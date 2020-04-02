5+1 bilen çıkmayınca 639 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 185'er lira, 4+1 bilenler 723'er lira, 4 bilenler 54'er lira, 3+1 bilenler 30'ar lira, 3 bilenler 4'er lira, 2+1 bilenler 6'şar lira, 1+1 bilenler ise 3'er lira alacak.

ŞANS TOPU 1 NİSAN 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

1 Nisan Şans Topu sonuçları: 05, 13, 14, 31, 33 + 04