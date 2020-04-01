İstanbul'da dün ilginç bir olay yaşandı... Turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine yakalandı. Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın Coronavirüs'lü olabileceğinden şüphelenen memurlar, 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, zanlının ateşine baktı. Şüphelinin ateşi düşük çıktı. Hastaneye gitmek istemeyen zanlı, 'Vallahi Corona değilim' diyerek yalvardı.
Coronik vaka! Polisi görünce öksürmeye başladı...
İstanbul'da dün ilginç bir olay yaşandı... Turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine yakalandı. Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın Coronavirüs'lü olabileceğinden şüphelenen memurlar, 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, zanlının ateşine baktı. Şüphelinin ateşi düşük çıktı. Hastaneye gitmek istemeyen zanlı, 'Vallahi Corona değilim' diyerek yalvardı.
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