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Coronik vaka! Polisi görünce öksürmeye başladı...

'da dün ilginç bir olay yaşandı... pasaportlarını çaldığı iddia edilen uyruklu bir kişi, ihbar üzerine yakalandı. Şüpheli, götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. 'lü olabileceğinden şüphelenen memurlar, 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, zanlının ateşine baktı. ateşi düşük çıktı. gitmek istemeyen zanlı, ' değilim' diyerek yalvardı.

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Coronik vaka!
İstanbul'da dün ilginç bir olay yaşandı... pasaportlarını çaldığı iddia edilen uyruklu bir kişi, ihbar üzerine yakalandı. Şüpheli, götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. 'lü olabileceğinden şüphelenen memurlar, 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, zanlının ateşine baktı. ateşi düşük çıktı. gitmek istemeyen zanlı, 'Vallahi Corona değilim' diyerek yalvardı.

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