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Yer: ... Coronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

'de Coronavirüs olabileceğinden şüphelenip ihbarda bulunan E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.

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Problem adam
Kayseri'de Coronavirüs olabileceğinden şüphelenip ihbarda bulunan E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.

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