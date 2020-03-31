Kayseri'de Coronavirüs olabileceğinden şüphelenip ihbarda bulunan Durmuş E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.
Yer: Kayseri... Coronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de Coronavirüs olabileceğinden şüphelenip ihbarda bulunan Durmuş E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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