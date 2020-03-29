Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı etkiledi. 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 5 bin 698 kişide virüs tespit edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, salgınla ilgili önemli bilgiler verdi. Virüsün, kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı olan kişilere daha çok zarar verdiğini belirtti. Taşova, Adana gibi sıcak bölgelerde virüsün daha çabuk kırılabileceğini söyledi: Adana sıcaklarının virüsü kırmasını umuyoruz. Çünkü 26 derecede ve nemli ortamda virüsün yaşamadığı, kırılacağı veya aktivitesinin azalacağı gibi bir beklenti de var. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bu yeni bir hastalık. Günler geçtikçe verilerimiz çoğalıyor. Ama şimdi ilk veriler buraya doğru gidiyor gibi. Belki Adana'da virüs daha çabuk kırılabilir. İnşallah öyle olur.
HERKES İÇİN ÖNEMLİ
30 yaşında olup, sigara içen veya 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanların daha fazla risk faktörü taşıdığını belirten Prof. Dr. Taşova, "Gençlerde özellikle altta yatan hastalığı varsa veya 30 yaşında sigara içiciyse ya da 50 yaşında diyabet, hiper tansiyon gibi rahatsızlıkları var ise bunlar riskli grup. Çin ve İtalya'daki veriler şunu gösterdi; yaşlı veya altta yatan hastalığı bulunanlar sıkıntılı. Esas olan bu. Yaşlılarda 2 veya daha fazla hastalığı olanlar var. Bunlar tam bir risk faktörü olarak görülüyor. Gençlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Bir de çok virüs yükü olunca ne oluyor bilmiyoruz. Bunlar daha sonra çıkacak. Bu hastalık herkes için önemli" diye konuştu.
ZATÜRRE OLAN GENÇLER VAR!
Gençlerin de Coronavirüs'e karşı dikkat etmesi gerektiğini ve zatürre olanların olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, "Gençler hafif geçiriyor deniyor ama ağır geçirenler de olabiliyor. Zatürre olan gençlerimiz var. Zatürreye bağlı olarak fibrozis dediğimiz akciğerde kalıcı hasar olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. İleride bunun etkilerini göreceğiz" uyarısında bulundu...
HERKES İÇİN ÖNEMLİ
30 yaşında olup, sigara içen veya 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanların daha fazla risk faktörü taşıdığını belirten Prof. Dr. Taşova, "Gençlerde özellikle altta yatan hastalığı varsa veya 30 yaşında sigara içiciyse ya da 50 yaşında diyabet, hiper tansiyon gibi rahatsızlıkları var ise bunlar riskli grup. Çin ve İtalya'daki veriler şunu gösterdi; yaşlı veya altta yatan hastalığı bulunanlar sıkıntılı. Esas olan bu. Yaşlılarda 2 veya daha fazla hastalığı olanlar var. Bunlar tam bir risk faktörü olarak görülüyor. Gençlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Bir de çok virüs yükü olunca ne oluyor bilmiyoruz. Bunlar daha sonra çıkacak. Bu hastalık herkes için önemli" diye konuştu.
ZATÜRRE OLAN GENÇLER VAR!
Gençlerin de Coronavirüs'e karşı dikkat etmesi gerektiğini ve zatürre olanların olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, "Gençler hafif geçiriyor deniyor ama ağır geçirenler de olabiliyor. Zatürre olan gençlerimiz var. Zatürreye bağlı olarak fibrozis dediğimiz akciğerde kalıcı hasar olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. İleride bunun etkilerini göreceğiz" uyarısında bulundu...
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