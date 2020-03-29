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Kayra’nın durumu iyi

Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören Kayra, ABD'deki tedavisini tamamladı. Anne Ayşen Karakaş, "Sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yaptı.

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Kayra’nın durumu iyi
Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören Kayra, ABD'deki tedavisini tamamladı. Anne Ayşen Karakaş, "Sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yaptı.

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