Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören Kayra, ABD'deki tedavisini tamamladı. Anne Ayşen Karakaş, "Sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yaptı.
Kayra’nın durumu iyi
Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören Kayra, ABD'deki tedavisini tamamladı. Anne Ayşen Karakaş, "Sağlık durumu çok iyi" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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