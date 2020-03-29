Erasmus eğitimi için Cezayir'e giden öğrenci uçuşlar iptal edilince mahsur kaldı

Erasmus eğitimi için 26 Şubat'ta Sivas'tan Cezayir'e giden Serdar Şener (23), uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Kuzey Afrika'da mahsur kaldı. Şener, Türkiye'ye dönmek için yardım çağrısı yaptı.
Oğlunun Cezayir'de perişan olduğunu belirten baba Abdullah Şener (51) "Ülkemize getirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir ili olsa neyse. Orada dil de bilmiyor. Oğlum orada tek başına garip, perişan şekilde kaldı. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. Serdar'ın kardeşi Samet Şener ise, "Şu an ağabeyimin çevresinde Türk yok. Cezayir'de yalnız kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.
Oğlunun Cezayir'de perişan olduğunu belirten baba Abdullah Şener (51) "Ülkemize getirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir ili olsa neyse. Orada dil de bilmiyor. Oğlum orada tek başına garip, perişan şekilde kaldı. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. Serdar'ın kardeşi Samet Şener ise, "Şu an ağabeyimin çevresinde Türk yok. Cezayir'de yalnız kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.
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