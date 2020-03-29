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Coronavirüs karantinasında olan : Sıkıldım,

14 günlük Coronavirüs karantinasında olan , bu durum sıkıldı. çıktı. Bina içinde yürümeye başladı. Durumu fark eden görevliler olaya el attı. Odasına dönmesini söyledi. Sinirlenen yaşlı adam etrafa üfledi ve şunları söyledi: "Ben de bir şey yok. Sıkıldım, . beni, sağlığım yerinde. çağırın.

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Karantinadan sıkıldı...
14 günlük Coronavirüs karantinasında olan , bu durum sıkıldı. Odasından çıktı. Bina içinde yürümeye başladı. Durumu fark eden görevliler olaya el attı. Odasına dönmesini söyledi. Sinirlenen yaşlı adam etrafa üfledi ve şunları söyledi: "Ben de bir şey yok. Sıkıldım, . beni, sağlığım yerinde. çağırın.

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