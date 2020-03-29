14 günlük Coronavirüs karantinasında olan yaşlı adam, bu durum sıkıldı. Odasından çıktı. Bina içinde yürümeye başladı. Durumu fark eden görevliler olaya el attı. Odasına dönmesini söyledi. Sinirlenen yaşlı adam etrafa üfledi ve şunları söyledi: "Ben de bir şey yok. Sıkıldım, eve gitmek istiyorum. Bırakın beni, sağlığım yerinde. Doktor çağırın.
Coronavirüs karantinasında olan yaşlı adam: Sıkıldım, eve gitmek istiyorum
14 günlük Coronavirüs karantinasında olan yaşlı adam, bu durum sıkıldı. Odasından çıktı. Bina içinde yürümeye başladı. Durumu fark eden görevliler olaya el attı. Odasına dönmesini söyledi. Sinirlenen yaşlı adam etrafa üfledi ve şunları söyledi: "Ben de bir şey yok. Sıkıldım, eve gitmek istiyorum. Bırakın beni, sağlığım yerinde. Doktor çağırın.
- Yaşam
- 29.03.2020
- Gazete
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