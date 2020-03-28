Erkekler evde traş oluyor

Kuaför ve berberlerin kapalı olmasından dolayı sosyal medyada ilginç bir detay ortaya çıktı. Gençlerden bazıları, "Abi nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda traş makinesini alıp, saçlarımı sıfıra vurduğumu gördüm. Birkaç saat sonra başka arkadaşlarım da aynısını yapmış" diye yazdı. Başka biri ise, "Ben de aynısını yaptım. Neden nasıl oldu bilmiyorum. Bu olayın nedeni psikolojik mi yoksa berlerlerin kapalı olması mı anlayamadım" yorumu dikkat çekti.