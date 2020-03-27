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Fırınlara coronavirüs denetimi

Coronavirüs salgınına karşı tedbirler artırıldı. dört bir , halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla; bakkal, market ve fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. ekmek satanlara cezai işlem uygulandı...

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Fırınlara denetim
Coronavirüs salgınına karşı tedbirler artırıldı. dört bir , halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla; bakkal, market ve fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. Ambalajsız ekmek satanlara cezai işlem uygulandı...

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