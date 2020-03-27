Coronavirüs salgınına karşı tedbirler artırıldı. Yurdun dört bir yanında, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla; bakkal, market ve fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. Ambalajsız ekmek satanlara cezai işlem uygulandı...
Fırınlara coronavirüs denetimi
Coronavirüs salgınına karşı tedbirler artırıldı. Yurdun dört bir yanında, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla; bakkal, market ve fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. Ambalajsız ekmek satanlara cezai işlem uygulandı...
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
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