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84 yaşındaki Tevhide Yalçın sadece hal hatır sorulmasını istiyor

'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan ’na, “Üzümler olunca da gelin” diyen 84 yaşındaki Tevhide Yalçın, hal hatır sorulmasından başka bir şey istemiyor.

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Hal hatır sorun
Eskişehir'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mihalıççık Kaymakamlığınca oluşturulan 'nun, Tevhide ve Mehmet Yalçın (87) çiftini ziyaretini içeren videosu sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tevhide Yalçın'ın bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" yanıtını vermesi, Anadolu insanının misafirperverliğini, iyi niyetini ve mahcubiyetini yansıtması dolayısıyla izleyenleri duygulandırdı. Tevhide nine yalnızca hal hatır sorulmasını istiyor.

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