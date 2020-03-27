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10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan 'nın 'deki tedavisi Coronavirüs nedeniyle ertelendi

'da yaşayan Karakaş, 9 yıl önce temizlik malzemesi içti. 300’den fazla ameliyat geçirdi. ’daki tedavi ise Coronavirüs nedeniyle ertelendi.

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Diren Kayra
Bursa'da oturan Karakaş Ailesi'nin oğulları Kayra, 2011'de 3 yaşındayken temizlik maddesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı delindi. , geçen 9 yılda ve 'de toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar 'ya gitti. Buradaki son ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Ancak tedavisi Coronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi ve ailesiyle 'a gönderildi.

TEDBİR AMAÇLI
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Tedavi gördüğü hastanede virüs vakaları arttı. Kayra'ya Coronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" diye konuştu.

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