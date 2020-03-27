Bursa'da oturan Karakaş Ailesi'nin oğulları Kayra, 2011'de 3 yaşındayken temizlik maddesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı delindi. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve ABD'de toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya gitti. Buradaki son ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Ancak tedavisi Coronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi ve ailesiyle İstanbul'a gönderildi.
TEDBİR AMAÇLI
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Tedavi gördüğü hastanede virüs vakaları arttı. Kayra'ya Coronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" diye konuştu.
TEDBİR AMAÇLI
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Tedavi gördüğü hastanede virüs vakaları arttı. Kayra'ya Coronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" diye konuştu.
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