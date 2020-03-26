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grubundaydı Covid-19’u yendi

'nın Köln kentinde Coronoavirüs'e (Covid-19) yakalanan (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını anlattı.

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Risk grubundaydı Covid-19’u yendi
Almanya'nın Köln kentinde Coronoavirüs'e (Covid-19) yakalanan (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoya çekti: arkadaşlar, teşekkürler, ateşim biraz düştü, biraz kendime geldim. Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Demirsporlular, çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir bronşit ve astım rahatsızlığım vardı. gurubunda olup hastalığı yenmem beni ayrıca mutlu etti" dedi.

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