Almanya'nın Köln kentinde Coronoavirüs'e (Covid-19) yakalanan Ahmet Arpacı (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoya çekti: Selam arkadaşlar, teşekkürler, ateşim biraz düştü, biraz kendime geldim. Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Adana Demirsporlular, çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir bronşit ve astım rahatsızlığım vardı. Risk gurubunda olup hastalığı yenmem beni ayrıca mutlu etti" dedi.
Risk grubundaydı Covid-19’u yendi
Almanya'nın Köln kentinde Coronoavirüs'e (Covid-19) yakalanan Ahmet Arpacı (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını anlattı.
- Yaşam
- 26.03.2020
- Gazete
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