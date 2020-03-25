İngiltere'de yaşayan iki Türk, insanlığı tehdit eden Coronavirüs'ü yenmeyi başardı... Başkent Londra'da oturan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Homerton Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan test sonucu Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Karantinaya alınıp, tedavisine başlandı. Ve çok kısa bir sürede bu virüsü yenmeyi başardı. İbrahim Dede'nin doktorları şu açıklamayı yaptı: "Solunum yolları açıktı ve bağışıklık sistemi kuvvetliydi. Bu etkenler hastalığı atlatmasında büyük rol oynadı. Bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini bizlere gösterdi."
İngiltere'de yaşayan iki Türk Coronavirüs’ü (COVID-19) yenmeyi başardı
İngiltere’de yaşayan iki Türk Coronavirüs’ü (COVID-19) yenmeyi başardı. O isimlerden 91 yaşındaki İbrahim Özalp’in bağışıklık sistemi sapasağlam çıktı!
- Yaşam
- 25.03.2020
- Gazete
İngiltere'de yaşayan iki Türk, insanlığı tehdit eden Coronavirüs'ü yenmeyi başardı... Başkent Londra'da oturan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Homerton Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan test sonucu Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Karantinaya alınıp, tedavisine başlandı. Ve çok kısa bir sürede bu virüsü yenmeyi başardı. İbrahim Dede'nin doktorları şu açıklamayı yaptı: "Solunum yolları açıktı ve bağışıklık sistemi kuvvetliydi. Bu etkenler hastalığı atlatmasında büyük rol oynadı. Bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini bizlere gösterdi."
- Youtube'dan izleye izleye ev yaptı!
- Yaşlılar için 'koronavirüs acil butonu' hizmete başladı
- Masum göründüğüne aldanmayın! Kan dondurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.