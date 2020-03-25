yaşayan iki Türk, insanlığı tehdit edenyenmeyi başardı... Başkent Londra'da oturan 91 yaşındaki, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Homerton Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan test sonucu Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Karantinaya alınıp, tedavisine başlandı. Ve çok kısa bir sürede bu virüsü yenmeyi başardı. İbrahim Dede'nin doktorları şu açıklamayı yaptı: "Solunum yolları açıktı ve bağışıklık sistemi kuvvetliydi. Bu etkenler hastalığı atlatmasında büyük rol oynadı. Bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini bizlere gösterdi."