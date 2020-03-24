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Virüs pişman olacak!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, Coronavirüse yakalandı.Oğlu , "Virüs babama çarptığına bin pişman olacak. Bu kadar güçlü, bu kadar arkası sağlam birini beklemiyordu" dedi.

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Virüs pişman olacak!
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs tüm her yere yayıldı. Tüm dünyada binlerce can aldı. Vakalar Türkiye'de de çıktı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun virüs testi pozitif çıktı.


Taşçıoğlu, "Hastanedeyim ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum. Zorunlu bir bekleyiş. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.



Oğlu Onur Taşçıoğlu, "Virüs babama çarptığına bin pişman olacak. Bu kdar güçlü, bu kadar arkası sağlam birini beklemiyordu.



DÜZELME MEVCUT
Az kaldı. Dün sabah bir bugün güzel bir gün. Kan sonuçlarında az da olsa düzelme mevcut babamın. Enfeksiyonda düşüş, kandaki oksijende artış mevcut. Bugün daha çok dua edin bu güzel insan için. Hayırlı kandiller" diye konuştu.

ERHAN ÖZTÜRK

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