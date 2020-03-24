Virüs pişman olacak!

'de ortaya çıkanTüm dünyada binlerce can aldı. Vakalar Türkiye'de de çıktı.

ÖZTÜRK

Taşçıoğlu, "Hastanedeyim ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum. Zorunlu bir bekleyiş. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.Oğlu, "Az kaldı. Dün sabah bir bugün güzel bir gün. Kan sonuçlarında az da olsa düzelme mevcut babamın. Enfeksiyonda düşüş, kandaki oksijende artış mevcut." diye konuştu.