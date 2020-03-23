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Otizmli ’i darp eden hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... ’da kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla otizmli ’i darp eden hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayan kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 09:30
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 09:36
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Bunu yapana 1.5 yıl istendi

'da annesiyle yaşayan yüzde 76 otizmli (18), 8 Mart günü aynı sokakta oturan teyzesine gittiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü (24) tarafından yanında oturan kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle darp edildi. Behrem'in ailesinin şikâyeti üzerine karakolda ifadesi alınan Metin, ardından serbest bırakıldı.


Behrem'in yakınları durumu sosyal medyadan duyurunca olay kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tekrar gözaltına alınan Metin tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre hazırlanan iddianamede şüphelinin 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak' durumda olan müşteki Behrem'i yaraladığı gerekçesiyle 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

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