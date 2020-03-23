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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı | 2020

günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika bilgilerine göre haftanın ilk gününde Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , , ve çevreleri, 'nın kuzeyi ve 'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve , Bolu, Zonguldak, , Düzce, , , ve çevrelerinin sağanak yağışlı olacak. İşte 23 Mart 2020 Pazartesi günü tahminleri…

  • Yaşam
  • 23.03.2020 08:02
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 09:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege, Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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