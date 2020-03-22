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pazarlarında müşterilerin ürünlere dokunmasına izin verilmiyor

pazarlarında da Coronavirüs önlemi vardı. , salgına karşı korunmak için eldiven ve maske takmaya başladı. Öte yandan müşterilerin tezgahtaki ürünlere dokunması da yasaklandı.

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Mis gibi koruma
Semt pazarlarında da Coronavirüs önlemi vardı. , salgına karşı korunmak için eldiven ve maske takmaya başladı. Öte yandan müşterilerin tezgahtaki ürünlere dokunması da yasaklandı. Pazarcı Mustafa Nacar, uyaraılara uyduklarını söyledi. "Vatandaşlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Müşterilere ürünleri seçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

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