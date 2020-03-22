Semt pazarlarında da Coronavirüs önlemi vardı. Esnaf, salgına karşı korunmak için eldiven ve maske takmaya başladı. Öte yandan müşterilerin tezgahtaki ürünlere dokunması da yasaklandı. Pazarcı Mustafa Nacar, uyaraılara uyduklarını söyledi. "Vatandaşlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Müşterilere ürünleri seçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.
Semt pazarlarında müşterilerin ürünlere dokunmasına izin verilmiyor
Semt pazarlarında da Coronavirüs önlemi vardı. Esnaf, salgına karşı korunmak için eldiven ve maske takmaya başladı. Öte yandan müşterilerin tezgahtaki ürünlere dokunması da yasaklandı.
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