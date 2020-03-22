Coronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde sonuçlanan yerli kitlerin yanı sıra 15 dakikada sonuçlanan testler de kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanı, testleri 81 ile yolladı. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini açıkladı. Öte yandan ABD'de yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunu üç girişimci Elif Akyüz, Serhat Pala ve Onur Bilenoğlu 3 dakikada sonuç veren tanı kitini tüm dünyaya ihraç etmeye başladı.
Coronavirüs (Covid-19) testi 15 dakika
Coronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde sonuçlanan yerli kitlerin yanı sıra 15 dakikada sonuçlanan testler de kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanı, testleri 81 ile yolladı.
- Yaşam
- 22.03.2020
- Gazete
- Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
- Kehanetler Kitabı coronayı bildi mi? Hepsi yıllar önce işaret etmiş
- Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Gerçek bambaşka
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.