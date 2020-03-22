Bugünkü
Takvim

Coronavirüs (Covid-19) testi 15 dakika

Coronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde sonuçlanan yerli kitlerin yanı sıra 15 dakikada sonuçlanan testler de kullanılmaya başlandı. , testleri 81 ile yolladı.

ABONE OL
Test 15 dakika
Coronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde sonuçlanan yerli kitlerin yanı sıra 15 dakikada sonuçlanan testler de kullanılmaya başlandı. , testleri 81 ile yolladı. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini açıkladı. Öte yandan ABD'de yaşayan mezunu üç girişimci Elif Akyüz, Serhat Pala ve Onur Bilenoğlu 3 dakikada sonuç veren tanı kitini tüm dünyaya ihraç etmeye başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Coronavirüs (Covid-19) testi 15 dakika
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri