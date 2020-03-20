Bugünkü
Takvim

BİM A101 kaç? BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri değişti mi?

BİM A101 kaç? BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. BİM A101 ŞOK ? Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle Türkiye eve kapandı. Evde kalma çağrıları devam ederken, sokağa çıkmak istemeyen vatandaşlar toplu alışverişlerini yapmak istiyor. Bu nedenle BİM A101 ŞOK gibi marketler kapanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. BİM A101 ŞOK çalışma saatleri değişti mi? İşte yanıtı…

  • Yaşam
  • 20.03.2020 16:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.03.2020 18:04
ABONE OL
BİM A101 ŞOK çalışma saatleri kaç?

BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri hakkında araştırmalar sürüyor. Türkiye evde kalmaya devam ediyor. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar vatandaşların evde kalmasına yönelik çağrılar sürüyor. Eve kapanmadan önce alışveriş yapmak isteyen kişiler ise BİM A101 ŞOK marketlerin çalışma saatlerini ve kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Peki, BİM A101 ŞOK marketler kapanacak mı?

MARKETLER KAPANACAK MI?

Marketlerin kapanmasıyla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı. Şu anda marketler tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam BİM A101 ŞOK çalışma saatleri kaç? BİM A101 ŞOK açılış kapanış saatleri değişti mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri